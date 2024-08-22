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Четверг, 22 августа 2024, 17:30 мск

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Жители Курской области будут автоматически получать дополнительные 15 тысяч рублей помощи

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение врио главы Курской области Алексея Смирнова об автоматической выплате жителям региона дополнительных 15 тысяч рублей помощи. Об этом речь шла на совещании у главы государства о ситуации в приграничных территориях.

«По поводу Вашего предложения выплачивать людям деньги по 15 тысяч дополнительно в автоматическом режиме. Полностью согласен, так и нужно сделать», – сказал Путин, комментируя выступление Смирнова.

Врио главы региона до этого проинформировал президента, что для выплаты единовременной материальной помощи гражданам по 10 тысяч рублей из федерального бюджета поступило 820 млн рублей. Для единовременной выплаты по 15 тысяч рублей в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального характера из федерального бюджета поступило 600 миллионов рублей. Выплату уже получили 41 106 человек, уточнил Смирнов.

«Что касается выплат по 15 тысяч рублей на человека. Учитывая, что это те же граждане, которые обратились за материальной помощью, в 10 тысяч, предлагаю выплаты им осуществить в автоматическом режиме», – пояснил врио главы региона.

Москва, Елена Володина

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