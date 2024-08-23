Следствие раскрыло новые преступления серийного убийцы

Следственный комитет (СК) предъявил новое обвинение серийному убийце Владимиру Миргороду, который ранее был приговорен к пожизненному заключению, по пяти эпизодам преступлений. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

«Следователями столичного СК расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием) – 5 эпизодов», – говорится в сообщении.

Как отметили в столичном СК, по уголовному делу проведены молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых установлена причастность Миргорода к совершению преступлений. С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он признал вину.

Следователи и криминалисты продолжают работу по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода. Ранее он был осужден за аналогичные преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Москва, Светлана Антонова

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