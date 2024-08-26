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Понедельник, 26 августа 2024, 14:01 мск

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В Москве вынесен приговор учителям физкультуры за торговлю наркотиками

Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор учителям физической культуры и еще одному фигуранту по обвинению в сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Ануфриев А.А., Якубов А.А., Кузьмин М.В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбывания наказания в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Установлено, что Ануфриев, Якубов и Кузьмин вступили в предварительный сговор, направленный на незаконный сбыт, содержащий в своем составе наркотическое средство, путем их размещения в тайники-закладки с дальнейшим размещением информации об их местонахождении в Интернете.

Москва, Светлана Антонова

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