российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 августа 2024, 19:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин поручил оказывать матпомощь жителям приграничных областей в беззаявительном порядке

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате атак на Белгородскую, Брянскую и Курскую области без заявлений. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации», – говорится в документе.

Путин также поставил задачу помочь эвакуированным гражданам с трудоустройством. Детей должны определить в санатории и лагеря других регионов. В школах Белгородской, Брянской и Курской областей могут организовать дистанционные занятия. Студенты на время эвакуации смогут продолжать обучение в других колледжах и вузах, а также будут зачислены на бюджет и получат места в общежитии.

В числе прочего кабмин определит порядок использования государственных жилищных сертификатов для восстановления жилья и строительства нового взамен полностью утраченного (с сохранением ранее оформленного права собственности на земельные участки).

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин заявил о хорошем темпе роста отечественной экономики и призвал более эффективно бороться с инфляцией / Жители Курской области будут автоматически получать дополнительные 15 тысяч рублей помощи / Путин сообщил о ночной попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС / Путин прилетел в Чечню / Путин напомнил о жертвах террористов в Беслане / Путин сказал, что после вторжения в Курскую область с Киевом говорить не о чем – Лавров / «Хорошие перспективы…» Путин остался доволен переговорами с президентом Азербайджана / Москва отказалась говорить с Киевом, на Белгородщине ввели режим ЧС, Россия остановила экспорт бензина – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, правительство РФ, Путин Владимир,