Путин поручил оказывать матпомощь жителям приграничных областей в беззаявительном порядке

Президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате атак на Белгородскую, Брянскую и Курскую области без заявлений. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации», – говорится в документе.

Путин также поставил задачу помочь эвакуированным гражданам с трудоустройством. Детей должны определить в санатории и лагеря других регионов. В школах Белгородской, Брянской и Курской областей могут организовать дистанционные занятия. Студенты на время эвакуации смогут продолжать обучение в других колледжах и вузах, а также будут зачислены на бюджет и получат места в общежитии.

В числе прочего кабмин определит порядок использования государственных жилищных сертификатов для восстановления жилья и строительства нового взамен полностью утраченного (с сохранением ранее оформленного права собственности на земельные участки).

Москва, Светлана Антонова

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