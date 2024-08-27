Глава СКР поставил на контроль расследование ЧП с отравлением детей в бассейне

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование обстоятельств отравления детей парами хлора в бассейне подмосковного Егорьевска

Ранее по факту отравления детей было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). ЧП произошло 24 августа. Четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет в сопровождении своих родителей плавали в бассейне спортивно-развлекательного центра в городе Егорьевске. В какой-то момент посетители почувствовали недомогание, после чего детей госпитализировали в медицинское учреждение, где им был поставлен диагноз о токсическом отравлении парами хлора. В настоящее время они отпущены домой, их жизни ничего не угрожает.

Установлено, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух в помещении – по содержанию озона.

Москва, Анастасия Смирнова

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