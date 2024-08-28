В Москве ходатайствуют об аресте мужчины, который выкинул из окна 16 этажа ребенка и свою жену

Следственный комитет ходатайствовал об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве супруги и ребенка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

ЧП произошло в минувшее воскресенье – фигурант выбросил из открытого окна сына 2023 года рождения, после чего вытолкнул свою супругу. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 (убийство).

«Мужчине предъявлено обвинение. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», – уточнили в столичном СК.

Москва, Светлана Антонова

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