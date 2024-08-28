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Среда, 28 августа 2024, 22:29 мск

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Москвичей приучают к биометрии: мэрия повысила тарифы на водном транспорте

Фото из официального телеграм-канала мэра Москвы

Мэрия Москвы приняла решение о повышении тарифов на проезд на водном транспорте. Как следует из сообщения столичного департамента транспорта, изменения вступят в силу с 1 сентября.

Так, билет на одну поездку, приобретенный с помощью электронных средств платежа с технологией бесконтактной оплаты (банковская карта), приобретенный в рабочие дни с 1 мая по 30 сентября будет стоить 350 рублей место 200, а в выходные и праздничные дни – 500 вместо 350 рублей.

Билет на одну поездку, приобретенный с помощью биометрии, в рабочие дни с 1 мая по 30 сентября будет стоить 200 рублей вместо 150, а в выходные и праздничные дни- 350 вместо 300.

Проездной на одну поездку по карте «Тройка» будет стоить в рабочие дни с 1 мая по 30 сентября будет стоить 300 рублей вместо 200, а в выходные и праздничные дни – 450 вместо 350.

Москва, Елена Володина

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Метки / Правительство Москвы

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