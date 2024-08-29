В Москве арестован мужчина, выбросивший из окна годовалого сына и супругу

Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Липатова, обвиняемого в жестоком убийстве жены и годовалого сына. ОБ этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, 25 августа 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома на 16-м этаже на Красноказарменной улице выбросил из открытого окна сына 2023 года рождения, после чего вытолкнул в это же окно свою супругу. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Как отмечали в столичном СК, в рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Москва, Елена Володина

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