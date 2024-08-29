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Четверг, 29 августа 2024, 19:34 мск

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Обезврежена молодежная банда, нападавшая на прохожих в центре Москвы

В Москве предъявлено обвинение четверым фигурантам уголовного дела о нападении на прохожих в центре мегаполиса. Как уточнила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, обвиняемые – молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет.

По данным ведомства, преступление было совершено 25 августа на улице Арбат. Группа неизвестных напала на незнакомого мужчину и избила его. После этого соучастники похитили имущество потерпевшего и скрылись с места происшествия. По данном факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как отметили в столичном СК, установлена причастность к преступлению четверых молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. С фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. Вину они признали полностью.

Совершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим соучастникам – домашний арест. Соучастники также будут проверены на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Москвы.

Москва, Елена Володина

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