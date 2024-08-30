Это уже «мафия»: в Госдуме заявили о необходимости моратория на гражданство РФ для мигрантов

Массовая паспортизация гастарбайтеров в России выгодна только мафии из коррумпированных чиновников и мошенников, которые зарабатывают баснословные барыши на легализации мигрантов. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. Политик считает, что в России необходимо ввести мораторий на получение гражданства РФ приезжими из центральноазиатских стран.

«Можно спорить, нужны ли трудовые мигранты и в каком количестве. Мы убеждены, что потребность, мягко говоря, преувеличена, что на практике доказали регионы, ограничивая трудоустройство приезжих. Но тут хотя бы есть почва для дискуссии. А вот зачем сотнями тысяч раздавать паспорта гостям с юга и прежде всего из Таджикистана? Какая от этого польза России? Зачем плодить этнические анклавы? Зачем тратить бюджетные миллиарды на соцобеспечение этих новых граждан? Подобные вопросы можно задавать дальше, и ни на один внятного ответа не получим!» – подчеркнул парламентарий.

По его оценке, массовая паспортизация гастарбайтеров выгодна только мафии из коррумпированных чиновников и мошенников, которые зарабатывают баснословные барыши на легализации мигрантов.

«Получается, что государство пока не способно этой мафии противостоять и защитить свои интересы, в том числе в сфере национальной безопасности. Есть только один способ раздавить эту гидру: ввести мораторий на предоставление гражданства РФ жителям среднеазиатских стран. Хотя бы до 2026 года. А за это время отрегулировать нормативную базу, реформировать миграционную службу, очистив ее от взяточников, а также проверить законность ранее выданных паспортов», – заявил лидер «эсеров».

Политик также отметил, что с инициативой о введении такого моратория выступил в апреле 2022 года. «Тогда мы не нашли поддержки ни в Правительстве, ни в Думе. Но тогда наша партия фактически в одиночку требовала навести порядок с миграцией. Теперь, когда об этом говорят все, надеюсь, что такое решение наконец будет принято», – заключил Миронов.

Москва, Елена Володина

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