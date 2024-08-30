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Пятница, 30 августа 2024, 19:55 мск

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В Москве расширяют сеть ночных автобусных маршрутов

Фото: департамент транспорта Москвы

С сегодняшней ночи в Москве будут работать 18 ночных маршрутов, которые обеспечат поездки жителей около 100 районов столицы. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что создана новая схема движения ночного наземного общественного транспорта. В ближайшее время ее разместят на 100 остановочных павильонах в Москве.

В ночь с 30 на 31 августа первые автобусы выйдут на новые ночные маршруты н14 до Кунцева и н16 до проезда Карамзина. Кроме того, изменятся существующие ночные маршруты: н7 продлен до 2-го микрорайона Жулебина, н15 продлим – до Площади Соловецких Юнг. В то же время круглосуточный маршрут м40 разделся на два: дневной м40 и ночной н10. У ночного маршрута предполагаются дополнительные остановки между метро «Петровско-Разумовская» и 7-м автобусным парком.

Напомним, начальная точка отправления ночных автобусных маршрутов из Китай-города.

Москва, Елена Володина

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