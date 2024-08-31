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Суббота, 31 августа 2024, 18:50 мск

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Путин «и днём, и ночью»» получает доклады военных

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин работает почти в круглосуточном режиме: «и днём, и ночью» получает доклады военных и находится на прямой связи с главами приграничных регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков добавил, что президент лично контролирует вопросы в областях с острой ситуацией – находится в «ежедневном или ежечасном контакте с главами регионов» и ведомствами. «Иногда и суток [для работы] мало», – пояснил спикер Кремля.

Москва, Светлана Антонова

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