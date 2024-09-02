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Понедельник, 2 сентября 2024, 18:38 мск

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В Москве задержан таксист-насильник

В Москве задержан таксист по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины, Следственный комитет ходатайствует об его аресте. Об этом сообщила пресс-мслужба столичного главка ведомства.

По данным следствия, 1 сентября обвиняемый, являющийся водителем такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного по улице Знаменские Садки в городе Москве, совершил в отношении пассажирки насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Москва, Светлана Антонова

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