Путин прилетел в Улан-Батор

Глава российского государства Владимир Путин по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха прибыл с официальным визитом в Улан-Батор для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
В пресс-службе Кремля также уточнили, что в ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Планируется подписание ряда двусторонних документов.
Улан-Батор, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»