Путин прилетел в Улан-Батор

Глава российского государства Владимир Путин по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха прибыл с официальным визитом в Улан-Батор для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

В пресс-службе Кремля также уточнили, что в ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Улан-Батор, Анастасия Смирнова

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