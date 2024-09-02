Путин учредил медаль к 80-летию Великой Победы (ФОТО)

Президент РФ Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: учредить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – говорится в документе.
Источник: сообщение пресс-службы Кремля
Москва, Светлана Антонова
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