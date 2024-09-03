В Центр временного содержания иностранных граждан пришли с обысками

В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово проводятся обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, фигурантами которого стали два инспектора, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк Следственного комитета.
Как сообщается, уголовное дело, согласно предварительным данным, связано с предложениями инспекторов за денежное вознаграждение помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения составляли до 30 тысяч рублей.
Москва, Светлана Антонова
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