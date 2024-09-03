Кавказцы расстреляли жителя Химок после замечания о громкой музыке

В Химках возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве утонили, что решение было принято по информации СМИ. Из публикации и видеоролика следует, что 2 сентября местный житель сделал замечание группе лиц – уроженцам Кавказа – о громко играющей музыке. В результате один из злоумышленников достал оружие и совершил несколько выстрелов в оппонента, причинив ему ранения разных частей тела.

После совершенного преступления мужчины скрылись с места. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

Москва, Светлана Антонова

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