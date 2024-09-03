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Вторник, 3 сентября 2024, 16:27 мск

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Иностранцев при въезде в Россию обяжут сдавать биометрию

В России готовится эксперимент по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу России. Как следует из проекта постановления кабинета министров, нововведение планируется осуществить с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года.

Согласно планам правительства, в период с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года новую систему апробируют в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский», а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. В дальнейшем эту практику распространят на все погранпереходы.

Москва, Светлана Антонова

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