Спикер Госдумы выступил за новые ограничения для мигрантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил в поддержку законопроекта о запрете для трудовых мигрантов переводить в Россию свои семьи. Об этом глава нижней палаты парламента заявил в Самаре на выездном расширенном заседании Совета Госдумы.

Володин заверил, что миграционная политика является приоритетной для нижней палаты парламента. «Государственная Дума приняла шесть законов в этой сфере. Еще ряд законопроектов находятся сейчас в портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций. Мы их будем рассматривать до конца текущего года», – сказал он.

Спикер Госдумы отметил, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие. «При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать», – заявил он.

«Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой – чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем», – пояснил Володин.

Самара, Елена Володина

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