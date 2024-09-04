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Среда, 4 сентября 2024, 22:01 мск

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В Москве арестованы сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте в отношении сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, фигуранты будут по стражей, как минимум, до 3 ноября.

Мустапаев и Текнеджян обвиняются в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия полномочий.

Москва, Анастасия Смирнова

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