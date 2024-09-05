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Четверг, 5 сентября 2024, 18:23 мск

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Возбуждено уголовное дело против бывшего замминистра МЧС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра МЧС Павла Барышева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей.

На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.

Москва, Светлана Антонова

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