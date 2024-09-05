Московских школьников будут учить езде на самокате

Московские школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки Москвы.
«В этом учебном году московские школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах. В программе – теория и практика, старт запланирован на середину осени и продлится в течение всего учебного года», – говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
Предполагается, что целевой аудиторией образовательный программы станут восьмиклассники. За год обучение пройдут более 100 тысяч столичных школьников.
Москва, Светлана Антонова
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