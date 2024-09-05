российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 сентября 2024, 18:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Московских школьников будут учить езде на самокате

Московские школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки Москвы.

«В этом учебном году московские школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах. В программе – теория и практика, старт запланирован на середину осени и продлится в течение всего учебного года», – говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Предполагается, что целевой аудиторией образовательный программы станут восьмиклассники. За год обучение пройдут более 100 тысяч столичных школьников.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

День города в Москве пройдет без праздничных фейерверков / В Москве расширяют сеть ночных автобусных маршрутов / Москвичей приучают к биометрии: мэрия повысила тарифы на водном транспорте / В Москве ужесточен контроль за минимальной площадью строящихся квартир / Официальная цифровая слежка: Госдума дала добро на эксперимент с обработкой видео, фото и аудиозаписи москвичей / Собянин переименовал площадь Европы около Киевского вокзала / Власти Москвы ввели новую выплату для участников СВО / «Большая подстава…» Кибовский стал жертвой несовершенства законов, считает эксперт

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Общество, Россия, Транспорт, Правительство Москвы,