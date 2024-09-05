Это «Шаурма»: Роспотребнадзор выяснил причину очередного массового отравления в Москве

Роспотребнадзор завершил проверку по факту пищевого отравления 29 человек, попавших в больницу в течение 11 дней в конце июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

В ведомстве выяснили, что источником некачественной еды стала точка общественного питания «Шаурма» на Дмитровском шоссе. Случаи отравления были зарегистрированы в период с 15 по 26 июля.

«Установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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