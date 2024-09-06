СК завершил расследование дела подростков, нападавших на прохожих в Москве

В Москве перед судом предстанут пять несовершеннолетний участников массовых драк, совершенных на территории мегаполиса. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подростки обвиняются в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору).

Речь идет о преступлениях, которые произошли 29-30 сентября 2023 года в Москве, когда злоумышленники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору беспричинно наносили удары руками и ногами ранее незнакомым им людям. Факты своей противоправной деятельности они фиксировали на видео.

По уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий, в том числе допрошены более 30 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз.

«Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную многоэпизодностью преступлений, большим количеством потерпевших, свидетелей и обвиняемых, которые являются несовершеннолетними», – уточнили в столичном СК.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Светлана Антонова

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