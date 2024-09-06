В Москве раскрыто убийство, совершенное более 30 лет назад

Московский главк Следственного комитета сообщил о раскрытии убийства мужчины, совершенное в 1993 году. Как сообщила пресс-служба ведомства, тогда преступник забил до смерти своего знакомого бутылкой и доской ради 80 тысяч рублей.

По данным следствия, преступление было совершено в ночное время 7 сентября 1993 года. Фигурант, находясь на территории детского сада на улице Сталеваров и руководствуясь возникшими корыстными и личными неприязненными отношениями, нанес множественные удары стеклянной бутылкой, а также доской по голове и туловищу своему знакомому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После чего злоумышленник забрал из одежды потерпевшего более 80 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Следователями и криминалистами столичного СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с сотрудниками 2 отдела УУР ГУ МВД России по г. Москве проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства. Дополнительно допрошены свидетели, а также с их участием проведено опознание обвиняемого по фотографии.

В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что фигурант проживает на территории столицы. При силовой поддержке Росгвардии в одном из столичных аэропортов он был задержан. C ним проведены необходимые следственные действия. Ему предъявлено обвинение.

Москва, Светлана Антонова

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