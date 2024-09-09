После крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Следственный комитет (СК) начал расследование обстоятельств крушения самолета в Московской области. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два пилота.
Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).
«9 сентября 2024 года самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области. Предварительно, погибли двое пилотов», – говорится в сообщении ведомства.
Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Москва, Светлана Антонова
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