Запад готовит вооруженные действия в Белоруссии – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Западом вооруженных действий на территории республики. Как сказал белорусский лидер, власти готовы к любым провокациям.

По словам Лукашенко, Запад готов выделять средства только под конкретные цели. «У Госдепартамента (США), у поляков, других, в Евросоюзе (просят средства)… Им вопрос: «Зачем?» – Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: «Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси», – заявил он.

«Ну я уже говорил: мы ждем. Даже можете нас не предупреждать, откуда вы зайдете и куда. Мы это хорошо знаем», – подчеркнул Лукашенко, слова которого цитирует агентство «БелТА».

При этом президент отметил, что тем, кто выступает за вооруженные действия, придется ответить свои поступки. «Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так «заботитесь» о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси», – сказал Лукашенко.

Минск, Светлана Антонова

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