«Мы видим…» США пытаются любой ценой сохранить глобальное военно-политическое доминирование

Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, и с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».

«Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах. В качестве приоритетных направлений для их размещения, в том числе, рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах АТР», – констатировал глава государства.

По его оценке, своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. «Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников, формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – пояснил Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а на Вооруженные Силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне».

Стоит отметить, что стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Океан-2024» – одно из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил РФ в 2024 году. Учение проводится с 10 по 16 сентября. Задачей является проверка ключевых элементов боеготовности органов управления, частей и соединений ВМФ и ВКС России, определение слаженности их действий.

Манёвры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего в них задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава.

Москва, Анастасия Смирнова

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