Стрельба около ресторана в Москве: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло около ресторана на улице Веневской улице.

По данным ведомства, стрельба произошла 11 сентября. Фигурант, находясь вблизи ресторана, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к охраннику и посетителям заведения произвел не менее 10 выстрелов в сторону граждан. Однако довести свой преступный умысел до конца не сумел, поскольку потерпевшие смогли покинуть зону обстрела и укрыться в безопасном месте.

«В кратчайшие сроки личность фигуранта установлена. Следователями столичного СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – уточняется в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений).

Москва, Елена Володина

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