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Четверг, 12 сентября 2024, 17:09 мск

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В Москве возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на подростка

В Москве задержаны молодые люди 2004-2005 годов рождения по обвинению в вооруженном нападении на 16-летнего подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступники под угрозой ножа отобрали у жертвы мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В столичном СК уточнили, что преступление было совершено 8 сентября вблизи жилого дома на улице Садовники.

В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия.

Москва, Светлана Антонова

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