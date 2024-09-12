В Москве возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на подростка

В Москве задержаны молодые люди 2004-2005 годов рождения по обвинению в вооруженном нападении на 16-летнего подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступники под угрозой ножа отобрали у жертвы мобильный телефон.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).
В столичном СК уточнили, что преступление было совершено 8 сентября вблизи жилого дома на улице Садовники.
В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия.
Москва, Светлана Антонова
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