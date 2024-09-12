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Четверг, 12 сентября 2024, 19:25 мск

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Арестован глава подмосковного Долгопрудного

Фото: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Тверской суд Москвы арестовал мэра подмосковного Долгопрудного Владислава Юдина по уголовному делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, чиновник обвиняется в махинациях, когда исполнял обязанности главы городского округа Талдом.

По версии ведомства, будучи мэром Талдома, обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. В результате в бюджет округа не поступили денежные средства от неуплаченной арендной платы порядка 4 млн рублей.

В последующем, вступив в преступный сговор с генеральным директором вышеупомянутой аффилированной фирмы, обвиняемый дал указание на погашение за счет бюджетных денежных средств долгов данной организации в размере более 40 млн рублей перед ресурсоснабжающими организациями.

«В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей», – уточнили в СК, отметив, что по уголовному делу в качестве обвиняемой проходит также знакомая Юдина.

Москва, Елена Володина

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