В Москве полицейский попался на торговле наркотиками

В Москве Следственный комитет (СК) предъявил обвинение 34-летнему сотруднику одного из территориальных отделов МВД России в покушении на незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ. Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

По версии следствия, не позднее 11 сентября фигурант вступил в преступный сговор с иными лицами с целью незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Москвы. После этого фигурант хранил и перевозил в собственном автомобиле запрещенные вещества в крупном размере для дальнейшего сбыта. Следователями столичного СК ему предъявлено обвинение. Задержанный отказался от дачи показаний.

В ходе проведения обыска в гараже обвиняемого обнаружено и изъято свыше 123 свертков предположительно с наркотическим веществом, которые теперь направлены на исследование.

Уголовное дело возбуждено по по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключение под стражу, уточнили в столичном СК.

Москва, Светлана Антонова

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