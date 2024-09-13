В РЖД назвали причину пожара в электричке в подмосковных Химках

Причиной задымления вагона электрички в подмосковных Химках, которое произошло 4 сентября, стало короткое замыкание. Об этом говорится в официальном ответе Октябрьской железной дороги на запрос РИА «Новый День».

«Электропоезд, в котором произошел инцидент, введен в эксплуатацию в 2007 г. Капитальный ремонт электропоезда производился в 2024 г., а техническое обслуживание прошло в сентябре 2024 г», – уточнили в компании.

Напомним, инцидент произошел 4 сентября в 18:20 на остановочном пункте Левобережная Ленинградского направления (г. Химки). Как тогда сообщала пресс-служба Октябрьской железной дороги, произошло возгорание в хвостовом вагоне поезда №6612 сообщением Москва – Конаково ГРЭС.

Последствия ЧП были ликвидированы силами локомотивной бригады с использованием первичных средств пожаротушения. Пострадавших нет.

Москва, Елена Володина

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