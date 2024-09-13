В подмосковном парк-отеле произошло массовое отравление: возбуждено уголовное дело

В подмосковном Солнечногорске возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей в парк-отеле. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, из социальных медиа следует, что с конца августа по начало сентября 2024 года отдыхающие в парке-отеле в Солнечногорске обращались за медицинской помощью в связи с резким ухудшением самочувствия. Из публикации следует, что причиной отравления стали некачественные продукты шведского стола отеля.

В ближайшее время следователями и криминалистами будет проведен осмотр места, допросы руководства отеля и потерпевших, точное количество которых в настоящее время уточняется.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Москва, Светлана Антонова

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