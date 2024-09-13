Поджигатели релейных шкафов на Московской железной дороге задержаны по статье УК «терроризм»

В Подмосковье задержаны четверо молодых людей в возрасте от 20 до 21 года по подозрению в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел на 45 км перегона «Электроугли – Храпуново» в районе станции «Храпуново» Горьковского направления МЖД, где возник пожар в двух релейных шкафах и одном батарейном шкафу.

Один из задержанных рассказал, что ему в мессенджере «Телеграм» поступило предложение о совершении пожога за денежное вознаграждение. По полученной от кураторов инструкции он предложил троим своим знакомым подзаработать, после чего злоумышленники приобрели зажигательную смесь и в ночное время на личном транспортном средстве подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для совершения поджога.

Совершенное преступление было зафиксировано фигурантами на камеру мобильного телефона, а видеоотчёт отправлен заказчику. В тот же день злоумышленники получили от куратора денежное вознаграждение в размере 34 000 рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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