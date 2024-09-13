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Пятница, 13 сентября 2024, 17:54 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: сгорела мебельная фабрика

Сегодня во второй половине дня в подмосковной Шатуре произошел крупный пожар в цеху по производству мебели. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огнем охвачено порядка 3600 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 15:24. В 16:40 в МЧС сообщили о локализации возгорания на площади 3600 кв.м.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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