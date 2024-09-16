российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 сентября 2024, 14:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Москвич забрал чужие деньги из банкомата: возбуждено уголовное дело

Житель Москвы привлечён к уголовной ответственности за кражу чужих денег из купюроприёмника банкомата. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел РФ.

По данным полиции, мужчина подошёл к одному из банкоматов в торговом центре на Пресненской набережной и заметил в купюроприёмнике 115 тысяч рублей, которые терминал не принял от предыдущего клиента. Оказалось, что владелец наличности, не дождавшись завершения операции, ушел. Злоумышленник не стал возвращать их собственнику или звонить в банк, а забрал чужие деньги и скрылся. В дальнейшем похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве полицейский попался на торговле наркотиками / Суд продлил арест для бывшего главы департамента культуры Москвы / В Москве возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на подростка / В Москве задержаны более 400 мигрантов / Стрельба около ресторана в Москве: возбуждено уголовное дело / В Москве выявили очередную одну группу нелегальных мигрантов / В Москве раскрыто убийство, совершенное более 30 лет назад / СК завершил расследование дела подростков, нападавших на прохожих в Москве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,