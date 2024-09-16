Москвич забрал чужие деньги из банкомата: возбуждено уголовное дело

Житель Москвы привлечён к уголовной ответственности за кражу чужих денег из купюроприёмника банкомата. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел РФ.

По данным полиции, мужчина подошёл к одному из банкоматов в торговом центре на Пресненской набережной и заметил в купюроприёмнике 115 тысяч рублей, которые терминал не принял от предыдущего клиента. Оказалось, что владелец наличности, не дождавшись завершения операции, ушел. Злоумышленник не стал возвращать их собственнику или звонить в банк, а забрал чужие деньги и скрылся. В дальнейшем похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Анастасия Смирнова

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