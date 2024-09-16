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Понедельник, 16 сентября 2024, 15:45 мск

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Путин подписал указ об увеличении численности армии

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность Вооруженных сил страны будет увеличена с 1 декабря до 1,5 млн военнослужащих.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», – говорится в документе.

В этой связи правительству РФ предписано предусмотреть выделение министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.

Согласно предыдущему указу главы государства, который ступил в действие 1 декабря 2023 года, численность военнослужащих ВС РФ составляла 1 320 000.

Москва, Анастасия Смирнова

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