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Понедельник, 16 сентября 2024, 18:19 мск

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В Москве начался эксперимент с возможностью бесплатной парковки

Департамент транспорта Москвы объявил о начале эксперимента с динамическим тарифом на парковку, который предполагает, в том числе, бесплатную стоянку.

В ведомстве пояснили, что стоимость парковки будет изменяться в зависимости от загруженности участка стоянки. «Условия простые: если свободных мест нет или почти нет, то цена будет обычной для этой парковочной зоны; как только места будут освобождаться – цена будет снижаться, вплоть до 0 рублей», – говорится в сообщении дептранса.

Пилотный проект предполагается провести на 5 улицах: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар.

Тестирование с участием автомобилистов будет длиться до конца сентября. Подать заявку на участие и узнать подробную информацию можно на специальном сайте. Все участники испытаний получат эксклюзивную карту «Тройка» от «Московского паркинга».

Для остальных автомобилистов стоимость парковки будет оставаться стандартной для этих улиц.

Москва, Елена Володина

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Метки / Правительство Москвы

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