Массовое отравление в Москве: арестован поставщик продуктов и еды для социального центра

В Москве заключен под стражу гендиректор фирмы-поставщика еды для столовой социального центра, где в конце прошлой недели произошло массовое отравление. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Первоначально сообщалось, что 14 сентября порядка 20 человек доставлены в медицинские учреждения Москвы с признаками пищевого отравления. Было установлено, что все употребляли пищу в столовой одного из социальных центров.

По уточненным данным столичного СК, количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, в итоге увеличилось до 31. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 человек.

Следователями столичного СК был задержан генеральный директор частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение. Суд уже принял решение об его аресте.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по г. Москве произведен обыск в месте реализации продуктов питания, назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.

Уголовное дело расследуется по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным канала Shot, ЧП произошло в социально-реабилитационном центре ветеранов, а компания-поставщик – «Фастлэнд» – представляет сеть кафе «Му-му», а также поставляет мясо, салаты, горячие блюда и супы в магазины «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».

Все пострадавшие ели разные блюда – рыбу, тефтели, биточки из свинины, овощной салат.

Москва, Елена Володина

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