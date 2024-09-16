Суд в Москве вынес приговор «вору в законе»

Московский городской суд вынес приговор «вору в законе» Давиду Чачибая (Герлиани), который в преступных кругах известен как Дато Сван. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, криминальный авторитет признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательстве (п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

В надзорном ведомстве уточнили, что статус так называемого «вора в законе» Чачибая получил в 2014 году, находясь на территории Турции. В 2020 году он организовал и возглавил преступную группу, участники которой, угрожая жизни и здоровью гражданина и его семьи, под надуманным предлогом вымогали у него 15 млн рублей.

В марте 2022 года находившийся в международном розыске Чачибая был задержан на территории Египта и по запросу Генпрокуратуры РФ в мае 2022 года экстрадирован в Россию.

После помещения в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве, во время проведения инспектором дежурной службы изолятора досмотра, Чачибая лично сообщил ему о своём криминальном статусе «вора в законе», подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии.

По итогам слушаний Мосгорсуд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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