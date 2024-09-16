В Москве выписан штраф электросамокатчикам на 100 тысяч рублей

Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» выписал штраф в 100 тысяч рублей за езду вдвоем на одном электросамокате. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту, сообщила компания.

Как отмечается, информацию о нарушении служба поддержки компании получила от одного из консультантов безопасности сервиса. После проверки был установлен аккаунт пользователя, которому вынесли штраф в повышенном размере.

В конце прошлой недели сообщалось, что кикшеринговый сервис «Яндекс Go» также впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним – поводом стало обращение очевидца.

В августе 2024 года департамент транспорта Москвы предложил операторам сервисов аренды электросамокатов повысить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Операторы поддержали это предложение и реализуют его с 1 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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