Собянин реорганизовал департамент строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городской департамент строительства реорганизован и переименован.
Как говорится в документе, департамент строительства города Москвы реорганизован путем выделения из него департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, а депстрой теперь станет департаментом гражданского строительства.
Новый выделенный департамент будет заниматься сферой строительства объектов дорожно-мостового строительства, метрополитена, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и наземного городского пассажирского транспорта, инженерно-коммунальной инфраструктуры, координации деятельности участников процесса обращения с отходами строительства и сноса в Москве.
Как говорится в документе, решение принято в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти
Москва, Анастасия Смирнова
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