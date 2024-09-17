Собянин реорганизовал департамент строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городской департамент строительства реорганизован и переименован.

Как говорится в документе, департамент строительства города Москвы реорганизован путем выделения из него департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, а депстрой теперь станет департаментом гражданского строительства.

Новый выделенный департамент будет заниматься сферой строительства объектов дорожно-мостового строительства, метрополитена, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и наземного городского пассажирского транспорта, инженерно-коммунальной инфраструктуры, координации деятельности участников процесса обращения с отходами строительства и сноса в Москве.

Как говорится в документе, решение принято в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти

Москва, Анастасия Смирнова

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