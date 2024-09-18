Россия продлит продовольственное эмбарго на два года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении для Запада эмбарго на сельскохозяйственную продукцию на два года. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 года.
«Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», – говорится в указе.
Такие образом эмбарго впервые продлевается сразу на два года.
Москва, Светлана Антонова
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