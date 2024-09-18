Путин сообщил об оснащении армии стратегическими беспилотниками

Президент РФ Владимир Путин анонсировал оснащение армии современными видами вооружения. В частности, как сказал глава государства, речь идет в том числе о стратегических беспилотных летательных аппаратах.

«У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», – отметил Путин на совещании по вопросам развития Вооружённых Сил в условиях специальной военной операции.

Президент уточнил, что это касается также беспилотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. «Это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-сапёры, минёры и истребители», – сказал он.

При этом глава государства обратил внимание, что для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчёты и экипажи. «Здесь нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов, и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и Министерство обороны, и власти субъектов Федерации», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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