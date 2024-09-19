Производство военных беспилотников в России планируется увеличить в 10 раз – Путин

Выпуск военных беспилотных аппаратов в России планируется увеличить в десять раз уже в этом году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

По его словам, армия России в прошлом году получила порядка 140 тысяч беспилотников различных типов. «В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее – практически в 10 раз», – уточнил глава государства.

При этом Путин отметил, что одновременно «расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера». «Ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники», – пояснил он, добавив, что большинство беспилотников будет направлено в зону специальной военной операции на линию боевого соприкосновения.

«Одновременно с развитием беспилотников нужно искать средства их радиоэлектронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей и более надежно защитить военную технику, гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты», – подчеркнул глава государства.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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