Грабеж и вымогательство: в Москве похитили подростка

В Москве задержаны двое молодых людей, которые под видом сотрудников правоохранительных органов похитили подростка и вымогали у него деньги. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 6 сентября. Злоумышленники, обманув 16-летнего подростка, проследовали вместе с ним в квартиру жилого дома на Большой Академической улице. «Там фигуранты, убедив потерпевшего в том, что они являются сотрудниками полиции, удерживали его несколько часов, применяя насилие, и вымогали 200 тыс. рублей под угрозой распространения сведений о якобы возбужденном в отношении потерпевшего уголовном деле по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В продолжение преступного умысла обвиняемые, находясь на территории Москвы, похитили денежные средства и мобильный телефон потерпевшего на общую сумму более 100 тысяч рублей», – уточнили в СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «д»,«з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции фигуранты задержаны. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом города Москвы об их аресте.

Москва, Светлана Антонова

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