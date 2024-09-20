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Крупный пожар в подмосковном Подольске локализован

Крупный пожар в подмосковном Подольске в производственном здании локализован. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, спасатели предотвратили распространение огня более чем на 4800 квадратных метров.

Первоначально площадь возгорания составляла 3600 кв м. Самостоятельно на улицу их здания вышли 30 человек.

Тушение продолжают более 70 специалистов и 24 единицы техники. Вертолет Ми-26 МАЦ сбросил 210 тонн воды.

Предварительно, никто не пострадал, уточнили в МЧС.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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