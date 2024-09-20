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Пятница, 20 сентября 2024, 18:24 мск

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ЕС пугает Грузию отменой безвизового режима

Фото: ec.europa.eu

Накануне парламентских выборов в Грузии, по итогам которых определится внешнеполитический курс страны, Евросоюз пугает грузинское население возможной отменой безвизового режима. Как сказал посол ЕС Павел Герчинский, это «худший возможный сценарий» по аналогии с Беларусью.

Евродипломат подтвердил, что отмена безвиза рассматривается в числе других мер реагирования Брюсселя на ситуацию в Грузии. «Мы надеемся, что избирательная кампания пройдет мирно и без насилия, а выборы будут свободными и честными... Но, если выборы не пройдут честно и свободно, нам придется прибегнуть к мерам. Мы не признали белорусские выборы, эти выборы были украдены в Беларуси, поэтому мы ввели масштабные меры, включая санкции. Это худший сценарий, и мы надеемся, что с Грузией до этого не дойдет», – цитируют Герчинского грузинские СМИ.

При этом посол ЕС заявил, что, если «нынешняя траектория» продолжится, «скорее всего, не будет и никаких рекомендаций начать переговоры для Грузии» о вступлении в ЕС.

Напомним, сильное раздражение ЕС вызвали новые законы, которые поддержал парламента Грузии, – в том числе об иностранных агентах и запрете ЛГБТ*-пропаганды.

Стоит отметить, что Вашингтон также оказывает давление на Тбилиси. Госдеп США 16 сентября обвинил четырех граждан Грузии в нарушении прав человека и ввел в отношении них санкции. Всех их Вашингтон связал с разгоном акций протеста у грузинского парламента в апреле и мае из-за принятия закона об иноагентах. После принятия закона США также ввели санкции в отношении депутатов парламента Грузии, членов правительства и их родственников.

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Метки / Грузия

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