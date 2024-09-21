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Суббота, 21 сентября 2024, 17:07 мск

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В Москве силовики обнаружили в «Газели» золотые слитки почти на 20 млн рублей

В Москве пресечен незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью свыше 18,5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, около одного из домов на улице Симоновский вал был остановлен автомобиль марки «Газель».

«В машине находились двое мужчин 48 и 36 лет, которые добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета, которые направлены на исследование», – уточнили в ведомстве.

Согласно заключению специалистов, один слиток является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные – двухкомпонентными сплавами на основе золота и меди. Общая масса химически чистых драгоценных металлов в составе: химически чистого золота – не менее 2,5 кг, химически чистого серебра – не менее 41 гр.

«Стоимость химически чистого золота, входящего в состав слитков, превысила 18,5 млн рублей», – отметили в прокуратуре.

В отношении мужчин избрана мера пресечения. Их привлечение к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в нарушение правил, установленных законодательством РФ, в крупном размере, организованной преступной группой) на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.

Москва, Светлана Антонова

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